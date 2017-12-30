Сотрудники Нацбиблиотеки РТ рассказали второклассникам о сказочной Дедморозовке

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели библиотечный урок в рамках литературного проекта «Я – читатель» для учеников начальных классов школы № 165, сообщает пресс-служба библиотеки.



Представители Нацбиблиотеки рассказали школьникам о российском писателе и поэте Андрее Усачеве, который написал книгу о сказочной деревне Дедморозовке. Она находится где-то между Архангельской и Вологодской областями, и живут в ней Дед Мороз со Снегурочкой и его внуки и внучки – снеговики и снеговички.



Второклассники с большим интересом познакомились не только с жизнью и приключениями героев историй автора, но и с различными изобретениями, легендами Деда Мороза.



В конце урока, вместе с пришедшим на занятие снеговиком, ребята выполнили творческие задания и смастерили снеговиков и снеговичек.