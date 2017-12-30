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Культура

Сотрудники Нацбиблиотеки РТ рассказали второклассникам о сказочной Дедморозовке

30 декабря 2017, 01:20

В конце урока, вместе с пришедшим на занятие снеговиком, ребята выполнили творческие задания и смастерили снеговиков и снеговичек.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели библиотечный урок в рамках литературного проекта «Я – читатель» для учеников начальных классов школы № 165, сообщает пресс-служба библиотеки.

Представители Нацбиблиотеки рассказали школьникам о российском писателе и поэте Андрее Усачеве, который написал книгу о сказочной деревне Дедморозовке. Она находится где-то между Архангельской и Вологодской областями, и живут в ней Дед Мороз со Снегурочкой и его внуки и внучки – снеговики и снеговички.

Второклассники с большим интересом познакомились не только с жизнью и приключениями героев историй автора, но и с различными изобретениями, легендами Деда Мороза.

В конце урока, вместе с пришедшим на занятие снеговиком, ребята выполнили творческие задания и смастерили снеговиков и снеговичек.

 


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