Составлен рейтинг самых ожидаемых премьер 2018 года

(Казань, 30 декабря «Татар-информ»). Киноресурс IMDb составил рейтинг самых ожидаемых премьер наступившего 2018 года, пишет «Лента.Ру».
Фильм «Мстители: Война бесконечности» возглавил рейтинг самых ожидаемых премьер. Релиз фильма намечен на май этого года.
Второе место принадлежит супергеройскому фильму «Черная Пантера», также снятый по мотивам комиксов Marvel. Премьера в России намечена на февраль.
Замыкает тройку лидеров — сиквел «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. В прокат фильм выйдет 31 мая.
В десятку самых ожидаемых премьер также вошли фильмы «Мир Юрского периода 2», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Тихоокеанский рубеж 2», «Хищник», «8 подруг Оушена» и «Миссия: невыполнима 6». Завершает рейтинг картина «Соло: Звездные войны. Истории».