Кинокритики составили рейтинг самых недооцененных фильмов года

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Рейтинг самых недооцененных картин по версии экспертов журнала Variety возглавила картина Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя», сообщает РИА Новости.

В список попали картины, которые получили высокие оценки критиков, но при этом остались незамеченными. Всего в рейтинге фигурируют 13 картин.

В фильме «Убийство священного оленя» сыграли Николь Кидман и Колин Фаррелл. Презентация картины состоялась на Каннском фестивале. Критики прочили ленте номинацию на «Оскар» и даже сравнивали с работами Стэнли Кубрика, однако фильм остался незамеченным.

Не заметили и фильм «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер в главных ролях. Персонажи совершают загадочную экспедицию в джунгли Амазонки.

Замыкает тройку лидеров «Битва полов». В основе сюжета – история соперничества между чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг – ее сыграла Эмма Стоун.

Также в список попали фильмы «На пределе», «Хорошее время», «Пляжные крысы», «120 ударов в минуту» и другие.

Ранее эксперты назвали самых переоцененных актеров уходящего года.