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За три года в РТ из-за активной работы профсоюзов сократилась смертность на производстве

30 декабря 2017, 10:00 , Фото: Рамиль Гали

За три года в РТ из-за активной работы профсоюзов сократилась смертность на производстве Председатель Федерации профсоюзов РТ дала эксклюзивное интервью ИА «Татар-информ».
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). На предприятиях, где работают профсоюзные структуры и общественные уполномоченные, за три года – с 2014 по 2016, более чем в 2 раза сократилось число смертельных случаев на производстве. На 40 процентов – случаев с тяжелыми последствиями. Об этом заявила в интервью информагентству «Татар-информ» председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова.

Интервью с Председателем Федерации профсоюзов РТ Татьяной Водопьяновой

В Татарстане, где работает одна из крупнейших в России федераций профсоюзов, которая насчитывает более 800 членов, выстроена четкая система социального партнерства, объединяющая органы региональной, муниципальной и местной власти, союз работодателей и отраслевые профсоюзы.

«Для нас важной составляющей работы является переговорный процесс. Мы настроены на то, чтобы объяснить, доказать, аргументировать и, соответственно, добиться устранения нарушения», — подчеркнула Татьяна Водопьянова.

Ежегодно выявляются сотни случаев ущемления прав трудящихся. Палитра вопросов, в которые приходится вмешиваться профсоюзам – обширна: оплата труда и начисления пенсий, безопасность производства и производственный травматизм, социальные проблемы. В подавляющем большинстве случаев спор решается в пользу работников.

Не менее важным компонентом работы профсоюзов является молодежная политика. И в этом вопросе большое внимание уделяется вопросам повышения образования и культурно-массовым мероприятиям. Только олимпиад ежегодно проходит по две. А фестивали самодеятельности проходят с небывалым размахом.

Интервью с Председателем Федерации профсоюзов РТ Татьяной Водопьяновой

Недавно в санатории «Ливадия» прошли отборочные туры и гала-концерт XIII Республиканского профсоюзного фестиваля художественной самодеятельности среди работающей и учащейся молодежи. Более 200 участников в общей сложности представили 123 творческих номера.

В этом году все выступления были посвящены передовикам производства республики – опытным мастерам-наставникам. Незадолго до фестиваля в Татарстане с размахом прошел конкурс на лучшего наставника, и победители были приглашены на фестиваль.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
 


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