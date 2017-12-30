В новогоднюю ночь в Елабуге будут приняты особые меры безопасности в местах гуляний

(Елабуга, 30 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге в новогоднюю ночь обеспечивать безопасность будут более 90 сотрудников полиции, также будет организовано дежурство кареты скорой помощи и пожарных. Об этом стало известно в ходе заседания антитеррористической комиссии Елабужского района.

Основные праздничные мероприятия в Елабуге пройдут на площади Ленина. Традиционно здесь ожидается массовый наплыв посетителей, поэтому обеспечение их безопасности – главное условие работы правоохранительных структур. Также будут взяты под особый контроль и храмы города во время проведения праздничных рождественских богослужений.



Что касается общественного транспорта, то в новогоднюю ночь маршрутки по городу будут курсировать до полдвенадцатого ночи. После полуночи останутся 10 дежурных автобусов, которые будут развозить елабужан до трех утра. С 1 января общественный транспорт будет работать в обычном режиме.