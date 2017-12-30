Ученые определили источники счастья для бедных и богатых

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Люди с достатком испытывают позитивные эмоции от мыслей о самом себе, тогда как менее богатые получают удовольствие от общения с другими людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские ученые из Калифорнийского университета провели исследование среди 1519 человек.

Ученые узнали у добровольцев силу их эмоций, которые связывают со счастьем, — любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, удовлетворение. Для этого их попросили оценить фразу «Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства».

В ходе исследования выяснилось, что богатые люди испытывают счастье от гордости и удовлетворения собой. Наиболее высоко они оценили фразу «Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают». Для людей с меньшим достатком счастье проявляется в таких чувствах, как любовь и сострадание.

Один из авторов исследования Пол Пифф подытожил, что деньги не гарантируют счастье, но способны повлиять на то, как оно проявляется.