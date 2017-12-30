Самой дорогой книгой из частной библиотеки казанцев стал «Декамерон» за 85 тысяч рублей

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Самой дорогой книгой, продаваемой в Казани на сайте бесплатных частных объявлений «Юла», в уходящем году стало подарочное издание «Декамерон» Джованни Боккаччо в кожаном переплете. Собрание новелл раннего итальянского Ренессанса, датированное 1352 – 1352 годами, продают за 85 тысяч рублей, сообщает пресс-служба сервиса объявлений.

В среднем же в 2017 году цена книги на «Юле» составила 552 рубля (на 10 рублей меньше, чем в целом по России). При этом наиболее высокими оказались цены на книги о религии и эзотерике – в среднем 2 570 рублей, самыми низкими – 185 рублей, книги про сад и огород.

Чаще всего казанцы в уходящем году выставляли на продажу художественную литературу – 36,4 процента, второе место заняла учебная литература – 27,2 процента, третье – справочники и энциклопедии – 6,6 процента объявлений.

Самыми немногочисленными оказались объявления о продажах литературы о доме, семье, искусстве и культуре – лишь два процента от всех книжных лотов. 2,9 процента продаж книг казанцами о хобби, рукоделии и творчестве.

