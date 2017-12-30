Роспотребнадзор попросил оградить детей от карамели и арахиса в новогодних подарках

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой даны рекомендации по выбору качественных и безопасных сладких новогодних подарков, в том числе совет отказаться от карамели, ядрышек абрикосовой косточки и арахиса.

«Нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для детского питания, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 процента этанола», – говорится в рекомендациях.

В целом специалисты ведомства напоминают, что предпочтение стоит отдавать наборам с минимумом пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел в составе кондитерских изделий.

Так, при необходимости для ребенка соблюдать диету, связанную с проблемами ЖКТ, вместо песочного печенья разрешается галетное, калорийность которого ниже. Конфеты лучше выбрать шоколадные, так как шоколад, хоть и в небольших количествах, но содержит калий, кальций, магний, фосфор, необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны и витамины А, С, Е. А, например, магний, содержащийся в какао-бобах, улучшает память.



В составе зефира отсутствуют и животные, и даже растительные жиры. В его рецептуре только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных, безвредных и даже, наоборот, полезных загустителей – агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, является строительным материалом для мышц, глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет, и в целом эта сладость оказывается наименьшим из зол среди кондитерских изделий.

В пастиле также нет жиров, потому она даже признана диетическим продуктом.

Специалисты Роспотребнадзора также обращают внимание на то, что игрушка в подарке должна иметь специальную упаковку, разрешенную для контакта с пищевыми продуктами.

На всероссийской горячей линии Роспотребнадзора в случае сомнений в качестве и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, потребители могут получить более подробные разъяснения.

