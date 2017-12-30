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Экономика и финансы

«КАМАЗ» напомнил сотрудникам о принятых в компании правилах дарения подарков

30 декабря 2017, 06:20

Работникам компании запрещено получать от деловых партнеров подарки, стоимость которых заведомо превышает три тысячи рублей.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). «КАМАЗ» напомнил сотрудникам о правилах дарения подарков, принятых в компании. Соответствующая информация размещена на сайте «Вести КАМАЗа».

Работникам компании запрещено получать подарки от деловых партнеров и лиц, связанных с государством, стоимость которых заведомо превышает три тысячи рублей. В противном случае они возвращаются дарителю или передаются в Департамент административно-хозяйственного обслуживания. 

Подарки должны быть связаны с общепринятыми или профессиональными праздниками, а их количество обязано быть умеренным и разумным, говорится в сообщении.

Кроме того, подарки не должны быть легко конвертируемыми в наличные деньги.


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