«КАМАЗ» напомнил сотрудникам о принятых в компании правилах дарения подарков

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). «КАМАЗ» напомнил сотрудникам о правилах дарения подарков, принятых в компании. Соответствующая информация размещена на сайте «Вести КАМАЗа».

Работникам компании запрещено получать подарки от деловых партнеров и лиц, связанных с государством, стоимость которых заведомо превышает три тысячи рублей. В противном случае они возвращаются дарителю или передаются в Департамент административно-хозяйственного обслуживания.

Подарки должны быть связаны с общепринятыми или профессиональными праздниками, а их количество обязано быть умеренным и разумным, говорится в сообщении.

Кроме того, подарки не должны быть легко конвертируемыми в наличные деньги.