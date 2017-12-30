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Экономика и финансы

Транспортная лизинговая госкомпания купит вертолеты Ми-8 и «Ансат» на 10 млрд рублей

30 декабря 2017, 21:52

Компания приобретет у холдинга «Вертолеты России» 31 летательный аппарат, в том числе шесть вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансаты» у КВЗ.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобретет у холдинга «Вертолеты России» 31 вертолет на 10 млрд рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

В 2018 году компания намерена приобрести 12 вертолетов «Ансат» за 2,6 млрд рублей. Также ГТЛК закупит 19 вертолетов Ми-8 за 7,2 млрд рублей, в том числе шесть вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансаты» поставит Казанский вертолетный завод, 13 вертолетов Ми-8АМТ — авиационный завод Улан-Удэ. 

Всего на закупку 31 вертолета планируется потратить порядка 10 млрд рублей.


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