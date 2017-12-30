За год автовладельцы РФ оформили более семи млн электронных полисов ОСАГО

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Российские автовладельцы за прошедшие месяцы текущего года оформили почти 7,3 млн полисов ОСАГО в электронном виде, что почти в 22 раза больше, чем в 2016 году. До конца года количество проданных полисов может превысить 8 млн единиц, сообщает пресс-служба ОСАГО со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

Ежемесячно продажи е-ОСАГО в среднем достигают 20 тыс. полисов в день. Наиболее активно покупали полисы в ноябре 2017 года. За месяц было продано 1 млн 023 тыс. 68 полисов.

В 2018 году автовладельцев ждет несколько ключевых изменений, связанных с электронными полисами ОСАГО. Это введение отсрочки вступления в силу договора ОСАГО, купленного электронно, и отмена обязательной бумажной версии е-ОСАГО, рассказал Игорь Юргенс.