К 2025 году Toyota прекратит производство машин с ДВС

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). К 2025 году компания Toyota прекратит производство машин с двигателем внутреннего сгорания в качестве единственного источника. Об этом сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Nikkei Asian Review и Electrek.

До 2030 года корпорация инвестирует 13,3 млрд долларов в разработку и производство аккумуляторов.

Toyota планирует перейти на электромобили, гибриды или электрические варианты существующих моделей, начав их продажу в 2020 году. Уже к 2030-му руководство концерна ожидает достичь показателя 5,5 млн единиц в год по мировым продажам электрифицированных в той или иной степени машин.