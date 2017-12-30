Казань вошла в тройку популярных туристических городов России по итогам года

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла третье место среди самых популярных туристических городов России уходящего года, согласно данным российского сайта бронирования жилья Tvil.ru.



Рейтинг составлен на данных броней жилья туристами в 2017 году.



В этом году туристы бронировали жилье в Казани в среднем на четыре ночи и тратили на проживание три тысячи рублей в сутки. В Санкт-Петербурге – на пять ночей (2,8 тыс. рублей в сутки), а в Москве – на три ночи (3,7 тыс. рублей в сутки).



В рейтинг не вошли курортные города.

Первое и второе места заняли Санкт-Петербург и Москва соответственно. На четвертом месте – Екатеринбург, замыкает пятерку самых популярных городов Ярославль.