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Казань вошла в тройку популярных туристических городов России по итогам года

30 декабря 2017, 21:10

Рейтинг составлен на данных броней жилья туристами в 2017 году.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла третье место среди самых популярных туристических городов России уходящего года, согласно данным российского сайта бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлен на данных броней жилья туристами в 2017 году.

В этом году туристы бронировали жилье в Казани в среднем на четыре ночи и тратили на проживание три тысячи рублей в сутки. В Санкт-Петербурге – на пять ночей (2,8 тыс. рублей в сутки), а в Москве – на три ночи (3,7 тыс. рублей в сутки).

В рейтинг не вошли курортные города.

Первое и второе места заняли Санкт-Петербург и Москва соответственно. На четвертом месте – Екатеринбург, замыкает пятерку самых популярных городов Ярославль.

 


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