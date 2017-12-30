В Москве состоится концерт памяти дирижера Фуата Мансурова

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В день 90-летия народного артиста России, Татарстана, Казахстана Фуата Мансурова, 10 января, в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. Чайковского пройдет концерт «Музыкальное приношение учителю». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Фуат Мансуров – единственный музыкант, проработавший более 40 лет дирижером Государственного академического Большого театра России.



Мансуров родился 10 января 1928 года в Алма-Ате. Ушел из жизни 12 июня 2010 года в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.



В концерте «Музыкальное приношение учителю» примут участие выдающиеся мастера искусств, молодые исполнители, дирижеры – ученики Мансурова из России и зарубежья. Среди них – оркестр «Новая музыка» из Татарстана под руководством Анны Гулишамбаровой, дирижер Московского театра «Новая опера», заслуженный артист РТ Василий Валитов, дирижер Большого театра России Алексей Богорад, дирижер оркестра Giraud Ensemble Zurich Сергей Симаков (Германия – Швейцария) и другие.



В программе прозвучат произведения Л. Бетховена, С. Рахманинова, П. Чайковского, Дж. Россини, Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Е. Светланова, Г. Жубановой.