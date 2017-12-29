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Главный тренер «Авангарда» Скабелка покинул свой пост

29 декабря 2017, 23:41

Исполняющим обязанности наставника «Авангарда» будет назначен Герман Титов, главный тренер молодежки клуба – «Омских ястребов».
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Андрей Скабелка покинул свой пост по решению руководства команды. Как отмечается в сообщении на клубном сайте омичей, решение принято в связи с результатами команды в текущем сезоне КХЛ.

Исполняющим обязанности наставника «Авангарда» будет назначен Герман Титов, главный тренер молодежки клуба – «Омских ястребов», сообщает «Спорт-экспресс».

Скабелка возглавил омскую команду в марте этого года. Ранее он работал в новосибирской «Сибири», нижегородском «Торпедо», сборной Белоруссии, новокузнецком «Металлурге».

В 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» набрал 74 очка и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. 


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