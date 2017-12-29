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Спорт

На Украине пожизненно отстранили от матчей 18 игравших в ДНР футболистов

29 декабря 2017, 23:29

Игроки не только никогда не смогут играть в футбол на Украине, но и осуществлять любую деятельность, связанную с этим видом спорта.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). На Украине 18 футболистов пожизненно дисквалифицированы за участие в матчах на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Такое решение приняла Федерация футбола страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Заявление о дисквалификации игроков подала Службы безопасности Украины. Его рассмотрел Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола.

Согласно решению федерации, указанные игроки никогда не смогут не только играть в футбол на Украине, но и осуществлять любую деятельность, связанную с этим видом спорта. 


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