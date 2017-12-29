На Украине пожизненно отстранили от матчей 18 игравших в ДНР футболистов

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). На Украине 18 футболистов пожизненно дисквалифицированы за участие в матчах на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Такое решение приняла Федерация футбола страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Заявление о дисквалификации игроков подала Службы безопасности Украины. Его рассмотрел Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола.

Согласно решению федерации, указанные игроки никогда не смогут не только играть в футбол на Украине, но и осуществлять любую деятельность, связанную с этим видом спорта.