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Российские атлеты примут участие в параде на открытии Олимпиады-2018

29 декабря 2017, 23:16

Россияне пройдут на параде под олимпийским флагом и в серых куртках.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Российские спортсмены примут участие в параде на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане. О этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает «Р-Спорт».

«По форме – серые куртки. Единственное, что на них были цвета флага вертикальные, а сзади была надпись Russia английскими буквами. А теперь полоски будут закрыты серым шарфом, а вместо надписи будет круглая эмблема “Спортсмены-олимпийцы из России“», – рассказал Жуков.

Глава ОКР также добавил, что россияне пройдут на параде под олимпийским флагом.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет одобрил дизайн формы российских олимпийцев.


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