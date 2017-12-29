Названы самые прибыльные валюты уходящего года

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Агентство Bloomberg составило рейтинг самых прибыльных валют уходящего года. Первым в списке стал мозамбикский метикал, курс которого вырос на 21 процент по отношению к доллару США, пишут «Известия».

Второе место по прибыльности поделили между собой чешская крона и польский злотый, их курсы к доллару выросли на 18 процентов.

Наименее прибыльной валютой признан узбекский сум, подешевевший на 60 процентов.

По данным аналитиков, максимальную прибыль в 2017 году все же получили владельцы криптовалют. Например, курс биткоина взлетел почти на 1500 процентов, а ethereum и litecoin показали рост на 6 тыс. процентов. Пи этом эксперты сходятся во мнении, что вложения в криптовалюту пока остаются весьма рискованными.