Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

В Москве установилась рекордно теплая погода

29 декабря 2017, 22:47

Температура воздуха побила рекорд 1975-го и 1998 годов, установившись на отметке в плюс 3,7 градуса.
Очередной температурный рекорд может быть поставлен в Татарстане
Прошедшая весна стала самой теплой в истории России – Гидрометцентр РФ
Латвия побила температурный рекорд
Аномально теплая погода сохранится в пятницу в Татарстане
В Британии сегодня побит температурный рекорд

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Сегодня температура воздуха в Москве побила рекорд, установившись на отметке в плюс 3,7 градуса. Таким образом, был превзойден рекорд 29 декабря, установленный в 1975-м и 1998 годах – плюс 3,6 градуса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное метеобюро.

Этот рекорд уже не первый в нынешнем декабре: 17 числа температура воздуха составила 8,2 градуса, что на 1,8 градуса выше прежнего рекордного значения, установленного в 2006 году.

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Москве ожидается от 0 до минус двух градусов. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter