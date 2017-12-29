ЦИК разрешил Павлу Грудинину и Екатерине Гордон открыть избирательный счет

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Центризбирком разрешил кандидату в Президенты от КПРФ Павлу Грудинину и кандидату от партии «Добрых дел» Екатерине Гордон открыть специальный избирательный счет. Об этом сообщает РИА Новости.

После открытия счета для формирования избирательного фонда и печати подписных листов кандидатам можно будет начать сбор подписей, необходимых для регистрации.

Для выдвижения Гордон как самовыдвиженцу необходимо будет собрать 300 тыс. подписей в свою поддержку. Грудинину же как представителю парламентской партии достаточно 100 тысяч.