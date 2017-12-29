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Экономика и финансы, Общество

Сенатор прокомментировал повышение МРОТ до прожиточного минимума

29 декабря 2017, 22:19

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 9 тыс. 489 рублей в месяц.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Сенатор Валерий Рязанский назвал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума «действительно важным решением».

«Решение действительно важное. Увеличение МРОТ – это увеличение суммы заработной платы, ниже которой работодатель платить не имеет права. Подошло то время, когда мы достаточно четко и ясно представляем, когда минимальный размер будет равен прожиточному минимуму», – приводит слова сенатора НСН.

По словам Рязанского, в следующем году МРОТ составит 85 процентов от уровня прожиточного минимума, а далее они сравняются.

Ранее сегодня сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 9 тыс. 489 рублей в месяц. 


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