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Голосовой помощник «Яндекса» Алиса создала первый альбом на основе поисковых запросов

29 декабря 2017, 21:51

В альбом вошли шесть композиций: «Елочка на ИЖ», «Хайповая фотка», «Видеокарта гигабайт», «Я не воюю с табуреткой», «Чихалка» и «Фараона хлеб».
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» выпустила музыкальный альбом, в котором солирует голосовой помощник Алиса. Музыкальный «шедевр» доступен на «Яндекс.Музыке».

В альбом вошли шесть композиций: «Елочка на ИЖ», «Хайповая фотка», «Видеокарта гигабайт», «Я не воюю с табуреткой», «Чихалка» и «Фараона хлеб».

В альбоме использованы три технологии. Музыка написана с помощью нейросети, стихи созданы из настоящих поисковых запросов 2017 года при помощи поэтического алгоритма. В итоге в тексты песен попали фразы «моряк, который ел шпинат», «к чему собака роет яму», «проверка хайпа на надежность», «спиннер из картона» и другие запросы пользователей.

Также «Яндекс» создал отдельный сайт, на котором пользователи могут создать свое видео.

«Привет, это Алиса, голосовой помощник Яндекса. Вместе с Автопоэтом и музыкальной нейросетью мы научились делать клипы с поисковыми запросами 2017 года. Создайте свой клип!» — призывает голосовой помощник.

 


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