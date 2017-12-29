Экс-главе Росграницы Дмитрию Безделову дали девять лет колонии за мошенничество

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Мещанский суд Москвы приговорил бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова к девяти годам колонии общего режима по делу о по делу о хищении почти 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии обвинения, Безделов, глава Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олег Сенкевич, руководитель Управления администрирования пунктов пропуска Росграницы Данила Вавилов и ряд других лиц в период с сентября 2009-го по май 2013 года похитили и легализовали выделенные на КПП бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей.

В декабря 2013-го Безделова объявили в федеральный розыск, а затем – в международный. Чиновник был задержан в Италии в октябре 2014 года, через два года его экстрадировали в Россию.