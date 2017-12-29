Сразу после поражения от «Нефтехимика» «Авангард» отправил в отставку главного тренера.

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Как только завершилась пресс-конференция после матча чемпионата КХЛ «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 ОТ, руководство омского клуба уволило главного тренера Андрея Скабелку.
46-летний специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов – «Авангард» проиграл в последних девяти из тринадцати матчей.
«На данный момент как болельщиков, так и руководство клуба, не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф», – отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.
Скабелка возглавил клуб в марте 2017 года. На данный момент «ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.