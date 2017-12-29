Все новости Татарстан Россия

Спорт

Сразу после поражения от «Нефтехимика» «Авангард» отправил в отставку главного тренера

29 декабря 2017, 20:54

Сразу после поражения от «Нефтехимика» «Авангард» отправил в отставку главного тренера.
Скабелка: «Ошибка в овертайме не дала нам возможность побороться за победу»
«Нефтехимик» - «Авангард» рассудят Карабанов и Одиньш
«Ак Барс» принимает «Авангард» в 5-м, решающем матче 1/4 Кубка Гагарина
«Авангард» выпустил DVD-диск памяти Черепанова
Яромир Ягр: «Для конкуренции с НХЛ лимит на иностранцев следует увеличить до 6-7 игроков»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Как только завершилась пресс-конференция после матча чемпионата КХЛ «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 ОТ, руководство омского клуба уволило главного тренера Андрея Скабелку.

46-летний специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов – «Авангард» проиграл в последних девяти из тринадцати матчей.

«На данный момент как болельщиков, так и руководство клуба, не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф», – отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.

Скабелка возглавил клуб в марте 2017 года. На данный момент «ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter