(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник «Авангарда» Андрей Скабелка после домашнего поражения в овертайме от «Нефтехимика» (2:3) посетовал на нервозность в игре своих подопечных.

«Была нервозность при начале атаки, при контроле шайбы, много невынужденных потерь, – отметил Скабелка. – Ошибка в овертайме не дала нам возможность побороться за победу. Но еще раз отмечу, что команда сражалась, и хочу поблагодарить всех болельщиков. Этот год мы закончили не так, как хотели, но впереди новый год, новые возможности. Впереди тяжелый выезд на Дальний Восток и в Китай, мы больше не имеем права ошибаться».