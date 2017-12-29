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Спорт

Скабелка: «Ошибка в овертайме не дала нам возможность побороться за победу»

29 декабря 2017, 20:49

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение команды от татарстанского «Нефтехимика».
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник «Авангарда» Андрей Скабелка после домашнего поражения в овертайме от «Нефтехимика» (2:3) посетовал на нервозность в игре своих подопечных.

«Была нервозность при начале атаки, при контроле шайбы, много невынужденных потерь, – отметил Скабелка. – Ошибка в овертайме не дала нам возможность побороться за победу. Но еще раз отмечу, что команда сражалась, и хочу поблагодарить всех болельщиков. Этот год мы закончили не так, как хотели, но впереди новый год, новые возможности. Впереди тяжелый выезд на Дальний Восток и в Китай, мы больше не имеем права ошибаться».

 


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