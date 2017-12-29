Андрей Назаров: «Нам где-то повезло»

(Казань, 29 декабря, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Андрей Назаров после победы в овертайме в Омске над «Авангардом» (3:2) признал, что и фортуна была на стороне его команды.



«Нам где-то повезло, соперник не забил, а мы забили. Могли сегодня при определенных раскладах выйти в лидеры Востока? А что дает первое место в конференции? Я знаю только, что первые четыре позиции начинают дома, вот и все. Вот если бы первое место в лиге, то это было бы интересно», – высказал свое мнение Назаров.