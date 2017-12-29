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Спорт

Андрей Назаров: «Нам где-то повезло»

29 декабря 2017, 20:46

Главный тренер «Нефтехимика прокомментировал победу команды над омичами.
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(Казань, 29 декабря, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Андрей Назаров после победы в овертайме в Омске над «Авангардом» (3:2) признал, что и фортуна была на стороне его команды.

«Нам где-то повезло, соперник не забил, а мы забили. Могли сегодня при определенных раскладах выйти в лидеры Востока? А что дает первое место в конференции? Я знаю только, что первые четыре позиции начинают дома, вот и все. Вот если бы первое место в лиге, то это было бы интересно», – высказал свое мнение Назаров.


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