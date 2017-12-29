Путин подписал закон о списании долгов по имущественным налогам

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года.



Подписанный главой государства документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В число долгов по имущественным налогам, которые будут списаны, вошли долги физлиц по транспортному налогу, на имущество, на землю. Речь идет и о задолженности по пеням, которая образовалась с тех пор.

По принятому закону также списываются все долги индивидуальных предпринимателей, по которым задолженность образовалась на 1 января 2015 года, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.

