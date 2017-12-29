Владимир Юрзинов: «Была хорошая игра»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Владимир Юрзинов после победы над «Ак Барсом» (4:1) отметил большую роль новосибирских болельщиков.
«Была хорошая игра, получилось сыграть так, как мы планировали. Мы старались не удаляться, хорошо, что мы победили. Огромное спасибо болельщикам за такую поддержку. Их заслуга в победе большая, – отметил Юрзинов. – Согласен, что матч был уровня плей-офф. «Ак Барс» очень сильный соперник – мы готовились. Была отдача, старались. Мы планировали выпустить Салака, но у него повреждение. Красиков хорошо сыграл в воротах».