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Спорт

Владимир Юрзинов: «Была хорошая игра»

29 декабря 2017, 20:36

Главный тренер «Сибири» высказала свое мнение о встрече с казанцами.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Владимир Юрзинов после победы над «Ак Барсом» (4:1) отметил большую роль новосибирских болельщиков.

«Была хорошая игра, получилось сыграть так, как мы планировали. Мы старались не удаляться, хорошо, что мы победили. Огромное спасибо болельщикам за такую поддержку. Их заслуга в победе большая, – отметил Юрзинов. – Согласен, что матч был уровня плей-офф. «Ак Барс» очень сильный соперник – мы готовились. Была отдача, старались. Мы планировали выпустить Салака, но у него повреждение. Красиков хорошо сыграл в воротах».


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