Зинэтула Билялетдинов: «Потратили на меньшинство много сил»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Зинэтула Билялетдинов после поражения в Новосибирске посетовал на большое количество удалений в своей команде.

«Большое количество удалений, которое не позволило нам сыграть так, как мы хотели. 14 минут – это много. Потратили на меньшинство много сил. Не хватило нам сил, чтобы что-то сделать в атаке», – отметил Билялетдинов.

Отвечая на персональные вопросы, наставник гостей честно сказал, что Азеведо еще не готов: «Мы вынуждены его ставить, чтобы за счет игр привести его в порядок. Травма была серьезная, он много думает об этом. Пытаемся ему помочь».