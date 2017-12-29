Путин ужесточил наказания за преступления, связанные с терроризмом

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за преступления, связанные с терроризмом. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В частности, в соответствии с законом, вплоть до пожизненного заключения ужесточена ответственность за вербовку террористов. Также повышается ответственность за финансирование терроризма или другое вовлечение граждан в совершение террористических преступлений. За эти преступления будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом от трехсот до семисот тысяч рублей либо пожизненным лишением свободы.



Сейчас за такие преступления можно получить не более десяти лет.



Принятый закон вводит в Уголовный кодекс понятие «пропаганда терроризма». За это преступление грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. В случае использование СМИ или интернета, которое расценивается как отягчающее обстоятельство, максимальное наказание составит семь лет.