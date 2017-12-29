Все новости Татарстан Россия

Общество

Путин ужесточил наказания за преступления, связанные с терроризмом

29 декабря 2017, 20:19

Вплоть до пожизненного заключения будет ужесточена ответственность за вербовку террористов.
Путин: Родина ждет победителей из Сирии
Путин освободил Алексея Селивановского от должности замглавы МВД по РТ
В.Путин рассказал, чем займется сразу после президентских выборов 2012 года
«КАМАЗ» готовится к «прямой связи» с Путиным
Владимир Путин встретился с приморскими студентами

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за преступления, связанные с терроризмом. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в соответствии с законом, вплоть до пожизненного заключения ужесточена ответственность за вербовку террористов. Также повышается ответственность за финансирование терроризма или другое вовлечение граждан в совершение террористических преступлений. За эти преступления будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом от трехсот до семисот тысяч рублей либо пожизненным лишением свободы.

Сейчас за такие преступления можно получить не более десяти лет.

Принятый закон вводит в Уголовный кодекс понятие «пропаганда терроризма». За это преступление грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. В случае использование СМИ или интернета, которое расценивается как отягчающее обстоятельство, максимальное наказание составит семь лет.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter