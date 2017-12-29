МОК одобрил дизайн формы «Олимпийских атлетов из России»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Парадная форма российских спортсменов для Олимпийских игр 2018 года получила одобрение Международного олимпийского в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании ZASPORT, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, Анастасию Задорину.

«Официальное подтверждение от них мы получили, – рассказала Задорина. – Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia – Олимпийский атлет из России – прим. Т-и.)».

Глава компании-экипировщика отметила, что часть коллекции придется переделать, а часть отшить заново. Также она сообщила, что 22 января Олимпийского комитета России откроет экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду.

МОК согласовал для российских саночников бордовую форму, сообщила агентству «Р-Спорт» президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

«Это будет экипировка бордового цвета с небольшой надписью на рукаве «Олимпийский атлет из России», – рассказала Гарт. – Мы все сделали, как они сказали».

В начале декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее под флагом страны. Но принял решение о допуске «чистых» спортсменов, не уличенных в употреблении допинга, в статусе «спортсменов-олимпийцев из России». поэтому комитет выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов. В частности, форма олимпийцев не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.