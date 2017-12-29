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Рустам Минниханов вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов

29 декабря 2017, 19:46 , Фото: Ильнар Тухбатов

Рустам Минниханов вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов Президент РТ расположился на четвертой строчке, сместив с нее главу Крыма.
Рустам Минниханов поднялся в медиарейтинге глав регионов на 5-е место
Рустам Минниханов стал лидером медиарейтинга глав регионов ПФО
Рустам Минниханов вошел в число лидеров рейтинга губернаторов-блогеров в августе
Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав региональных заксобраний в июне
Фарид Мухаметшин стал вторым в медиарейтинге глав законодательных органов регионов России

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов компании «Медиалогия» по итогам декабря.

Глава РТ расположился на четвертой строчке рейтинга. На первом месте – мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку занял губернатор Московской области Андрей Воробьев, на третьей – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Пятое место досталось Сргею Аксенову, главе Республики Крым.

Надо отметить, что еще по итогам ноября Рустам Минниханов занимал восьмую позицию рейтинга, «взлетев» в декабре на 4 позиции и сместив с нее Аксенова.  


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