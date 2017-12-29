(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов компании «Медиалогия» по итогам декабря.
Глава РТ расположился на четвертой строчке рейтинга. На первом месте – мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку занял губернатор Московской области Андрей Воробьев, на третьей – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Пятое место досталось Сргею Аксенову, главе Республики Крым.
Надо отметить, что еще по итогам ноября Рустам Минниханов занимал восьмую позицию рейтинга, «взлетев» в декабре на 4 позиции и сместив с нее Аксенова.