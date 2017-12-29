«Нефтехимик» обыграл омский «Авангард»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче уходящего года нижнекамский «Нефтехимик» победил в Омске «Авангард» в овертайме со счетом 3:2 и вновь догнал «Ак Барс» по очкам.



В последних турах нижнекамцы впервые в сезоне получили шанс сместить с первой строчки восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс». Вот и сегодня в случае поражения в основное время казанцев в Новосибирске от «Сибири» и победе в основное же время нижнекамцев в Омске, «Нефтехимик» мог стать лидером конференции. Стимул великий, да еще и перед последним матчем в уходящем 2017 году. И нижнекамцы своим шансом воспользовались!



Сегодня в Омске нападающий Никита Филатов дебютировал за «Нефтехимик», выйдя на лед во второй тройке гостей вместе с Маратом Хайруллиным и Жигой Егличем.



Филатов пополнил состав клуба в результате обмена из «Лады» в последний день окна переходов КХЛ. 27-летний игрок выступал за тольяттинскую команду с сезона-2016/17.



В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 23 матчах и набрал 7 (3+4) баллов за результативность при показателе полезности «-4». Филатов последний раз выходил на лед 2 декабря, пропустив последние семь игр «Лады». Забегая вперед, отметим, что нападающий уже в первом периоде набрал первый результативный балл в составе своей новой команды.



Нижнекамцы неприятно удивили омичей своей активной игрой. До поры до времени защита «Авангарда» ошибок не допускала, но в середине первого периода за четыре с половиной минуты гости отличились дважды.



Сначала Марат Хайруллин из угла площадки увидел подоспевшего в центр чужой зоны защитника Дамира Шарипзянова – богатырский щелчок с ходу в дальний угол, 0:1. А затем напомнил о себе омской публике шведский форвард гостей Деннис Эверберг, осенью перебравшийся из «Авангарда» в «Нефтехимик». Его неожиданный бросок от борта подкорректировал Павел Куликов, 0:2.



Лишь в начале второго периода хозяева сумели отквитать одну шайбу. Ансель Галимов подправил шайбу на пятачке, 1:2. Поймав кураж, омичи продолжили штурмовать ворота «Нефтехимика», и через семь минут сделали счет равным, 2:2.



Недавний «нефтехимик» Чад Рау набросил шайбу в цент от бортика, и Дмитрий Кугрышев спокойно подставил клюшку. Так и доиграли команды три периода с равным счетом. Овертайм продлился всего 32 секунды. До тех пор, пока Андрей Нестрашил не добил шайбу в сетку после броска Дэна Секстона, 2:3.



После 46 матчей в активе «Нефтехимика» стало 82 очка, как и у «Ак Барса», но казанцы остались лидерами конференции из-за большего количества побед, третье место. В следующем туре 4 января нижнекамцы сыграют в Риге с местным «Динамо».



«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)



Шайбы забросили: Галимов (27), Кугрышев (34) – Шарипзянов (12), Куликов (16), Нестрашил (61). Штраф: 4-8.