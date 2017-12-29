Жириновский первым получил удостоверение кандидата в президенты

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально претендентом на должность Президента России. В качестве кандидата его зарегистрировал Центризбирком в пятницу, 29 декабря.

Новоявленный кандидат уже получил удостоверение, о чем и поделился на личной странице в Twitter.

«Первым получил удостоверение зарегистрированного кандидата в Президенты», – коротко сообщил лидер ЛДПР, подкрепив пост фотографией раскрытого удостоверения.

Глава предвыборного штаба Жириновского, депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил РИА Новости, что предвыборная кампания лидера ЛДПР включит в себя восемь основных направлений.



«Поездки по регионам, посещение всевозможных мероприятий, агитационная часть и часть агитации в средствах массовой информации (СМИ), восемь основных направлений, по которым будет идти кампания. Они отрабатываются, прорабатываются», — цитирует Диденко агентство.

Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.