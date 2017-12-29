«Ак Барс» закончил год поражением в Новосибирске

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче уходящего года казанский «Ак Барс» проиграл в Новосибирске «Сибири» со счетом 1:4. Решающие шайбы хозяева забросили в большинстве за одну минуту в первом периоде, гости набрали очень много штрафного времени.

«Сибирь» из последних пяти матчей выиграла четыре, команда рвется в зону плей-офф, находясь рядом с заветной восьмеркой, с отставанием в пять очков.

Дебютировал сегодня в составе гостей седьмым защитником Тимур Фаткуллин, вернувшийся недавно в «Ак Барс» из аренды в нижегородском «Торпедо». Не игравшие позавчера в Астане казанские нападающие Антон Глинкин и Дмитрий Обухов сегодня вышли на лед в Новосибирске. Второй матч кряду ворота «Ак Барса» в Новосибирске защищал Александр Шарыченков.

Сама же игра началась с яростных атаки сибиряков. Отбив стартовый натиск хозяев, гости ответили не менее активным контрнаступлением. Но в середине периода сибиряки все же прижали казанцев к их воротам, впечатляющий натиск. И как следствие, за пять минут до первого перерыва «Ак Барс» остался втроем против полной пятерки «Сибири». Отбились гости. И вскоре снова остались втроем против пятерых уже на 40 секунд. Три удаления подряд!

Словом, реализовали хозяева столь большой численный перевес. Сделал это нелогичным, но точным броском с острого угла в ближнюю девятку Вячеслав Основин. Мораль: не надо нарушать правила. А вскоре сибиряки снова забили в большинстве. Теперь издали и по центру попал Николай Демидов, 2:0. Все логично. «Сибирь» очень мощно провела первый период, дожав гостей.

Только разбежались «барсы» в начале второй трети матча, как вновь, уже в четвертый раз остались в меньшинстве. 20 минут штрафа за 22 минуты игрового времени – куда это годится? С игровой дисциплиной сегодня у казанцев большие проблемы. За это ж время хозяева не удалились ни разу.

Но когда сибиряки впервые остались в меньшинстве, гости своего шанса не упустили. Великолепная диагональная передача Джастина Азеведо, не менее эффектный бросок в касание Даниса Зарипова, 2:1. Вот только казанцы не переставали удаляться, набрав к середине матча аж 34 минуты штрафа, из которых 24 пришлись на долю Рафаэля Батыршина и Александра Свитова.

В равных же составах гости на льду доминировали, прижимая сибиряков к воротам. Так что концовка второго периода прошла под диктовку «Ак Барса». Не удаляйся гости так много и часто, как знать, каким был бы счет перед последним перерывом. Столь же яростная и упорная борьба развернулась на льду и с начала третьего периода. И счет изменился на 3:1,

Максим Игнатович бросил издали, а Александр Бергстрем на пятачке ловко подправил полет шайбы. После этого казанцы много и настойчиво атаковали, пытаясь спасти игру. Но, увы, «Ак Барс» проиграл третий из четырех последних гостевых матчей, пропустив в концовке еще одну шайбу после добивания, 1:4.

После 46 матчей в активе «Ак Барса» осталось 82 очка. В следующем туре 4 января казанцы сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

«Сибирь» (Новосибирск) – «Ак Барс» (Казань) – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили: Основин (18), Демидов (19), Бергстрем (45), Энлунд (56) – Зарипов (28). Штраф: 8 -34.

«Ак Барс: Шарыченков. Охтамаа – Мусин, Потапов – Язьков – Лукоянов; Марков – Лямкин, Ландер – Галиев – Зарипов; Манухов – Батыршин, Ткачев – Глухов – Азеведо; Фаткуллин, Обухов – Глинкин – Свитов.