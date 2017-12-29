«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). «Татар-информ» за третий квартал 2017 года возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана компании «Медиалогия».
Основой для построения списка исследовательская компания взяла индекс цитируемости – интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Индекс цитируемости агентства составил 580 пунктов. Второе место рейтинга с отрывом в 31 пункт заняло интернет-издание Business-gazeta.ru. На третьем с отставанием в 456 пунктов расположился электронный ресурс Realnoevremya.ru.
Для составления рейтинга учитываются только республиканские СМИ. Специализированные издания в подсчете не входят.
По итогам августа уходящего года сайт «Татар-информ» посетили 2 млн 94 тысячи 459 уникальных пользователей. Об этом свидетельствуют данные LiveInternet. Этот показатель является одним из лучших в истории агентства.