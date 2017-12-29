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«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана

29 декабря 2017, 18:53

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана Индекс цитируемости республиканского информационного агентства составил 580 пунктов.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»).  «Татар-информ» за третий квартал 2017 года возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана компании «Медиалогия».

Основой для построения списка исследовательская компания взяла индекс цитируемости – интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Индекс цитируемости агентства составил 580 пунктов.  Второе место рейтинга с отрывом в 31 пункт заняло интернет-издание Business-gazeta.ru. На третьем с отставанием в 456 пунктов расположился электронный ресурс Realnoevremya.ru.

Для составления рейтинга учитываются только республиканские СМИ. Специализированные издания в подсчете не входят.

По итогам августа уходящего года сайт «Татар-информ» посетили 2 млн 94 тысячи 459 уникальных пользователей. Об этом свидетельствуют данные LiveInternet. Этот показатель является одним из лучших в истории агентства.


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