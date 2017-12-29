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Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского округа с Новым годом

29 декабря 2017, 18:38

Полпред президента РФ отметил, что многие соотечественники находятся в ожидании добрых свершений и надежд.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Новым годом.

Он заметил, что этот новогодний праздник с детства особенный – он дарит атмосферу любви и тепла.

«Он сохраняет традицию дарить подарки и собираться за семейным столом, создает атмосферу любви и счастья для наших родных и близких, объединяет всех людей нашей страны в стремлении совершать добрые дела и поступки, проявлять искреннюю заботу о тех, кто особенно нуждается в помощи», – говорится в поздравлении.

Бабич также отметил, что многие соотечественники в преддверии праздника находятся в ожидании добрых свершений и надежд.

«Пусть новый год принесет благополучие и успех, добавит нам сил и предоставит возможности для достижения поставленных целей, оправдает надежды», – подчеркнул государственный деятель.

Михаил Бабич пожелал жителям России крепкого здоровья и личного счастья.

 

 


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