Клинцевич: Эвакуация лидеров ИГ* США подтверждает сотрудничества боевиков и международной коалиции

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Сообщения об эвакуации лидеров ИГ* военными вертолетами США из провинции Дейр-эз-Зор – это подтверждение тесного сотрудничества боевиков и международной коалиции, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Хочу специально обратить внимание: подобные действия не могут не бросать тень и на европейские страны, входящие в эту коалицию. Осталось только определить: они действительно не в курсе того, что делает их "старший брат", или просто закрывают на это глаза», — комментирует информацию сирийского информационного агентства Клинцевич в в своем аккаунте Facebook.

Ранее агентство SANA сообщило, что вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ* в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.и запрещена в РФ.