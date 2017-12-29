Владельцы охотничьих собак в Татарстане намерены выйти на митинг

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Исполком Казани принял заявку и согласовал на четвертое января митинг владельцев охотничьих собак. Любители пройтись по лесу с ружьем и четвероногим помощником намерены высказаться против принятия поправок в закон «Об охоте».

Сам законопроект депутатов Госдумы о запрете контактной притравки охотничьих собак был отклонен Советом Федерации еще 26 декабря. Тогда позицию охотников поддержал сенатор от Татарстана Ильдус Ахметзянов. По его инициативе закон был отложен «в силу недоработки, а также серьезного возмущения со стороны профессионального сообщества».

Тем не менее, охотники-собачатники, а возможно, к ним присоединятся и любители охоты с хищными птицами (поправки касаются и соколиной охоты – прим. Т-и. ), от митинга отказываться не намерены. По их мнению, гарантий того, что доработанный закон не попытаются снова провести через верхнюю палату, нет.

Ильдар Еналеев, президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол», объединяющей профессионалов и любителей охоты с ловчими птицами страны, отмечает: «Запрет на физический контакт с добычей во время обучения, неважно, идет речь о хищной птице или собаке, а тем более, попытка отсечь ее преградой: сетью, пластиком или стеклом, фактически убивает охотничий инстинкт».

По словам доктора биологических наук, члена-корреспондента РАЕ, несколько раз наткнувшись на преграду, собака или хищная птица пугается, понимает бесполезность и опасность попыток атаковать и подавляет в себе охотничий инстинкт. Она просто перестает охотиться.

Еналеев уверен: «Благодаря таким поправкам, предложенным далекими от охоты и общения с дикой природы людьми, ловчие птицы и собаки из охотников, помощников человека, превратятся в обычных домашних питомцев. Красивых, но бесполезных в охоте».

В середине декабря члены «Русского сокола» направили открытое письмо президенту Росохотрыболовсоюза Татьяне Арамилевой, в котором подчеркивали абсурдность обсуждаемых поправок, фактически ставящих крест на всех усилиях, предпринимаемых в государстве по возрождению и сохранению многовековых традиций охотничьего искусства.

В том же письме указывалась готовность, совместно с владельцами охотничьих собак, отстаивать свои права всеми возможными законными методами. Собаководы пошли немного дальше и подали заявку на митинг. Дата проведения митинга – 4 января. Место – сквер на ул. Им. Карима Тинчурина. Ожидается, что такие же митинги в этот день пройдут по всей России.