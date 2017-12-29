Департамент транспорта Москвы обнародовал результаты проверки снесшего остановку автобуса

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Департамент транспорта Москвы опубликовал результаты проверки снесшего остановку общественного транспорта автобуса. Результаты обнародованы на страничке департамента в «Твиттере».

Сегодня водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта у станции метро «Сходненская» в Москве. В результате пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести. После аварии было возбуждено уголовное дело.

«Тормозная система и рулевое управление автобуса, наехавшего на остановку в Москве, были исправны. Об этом говорят результаты предварительной проверки столичного департамента транспорта», – говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.