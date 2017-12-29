На рынках Зеленодольска торговцы отказались продавать пиротехнику

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Торговцы зеленодольских рынков отказались продавать пиротехническую продукцию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники МЧС России по РТ, представители полиции и городского управления торговли провели совместный профилактический рейд по выявлению нарушений при реализации пиротехнических изделий. Рейд провели в рамках особого противопожарного режима, который введен в Татарстане с 25 декабря и продлится до 10 января.

Использования пиротехнических изделий не обходится без травм из-за неправильного обращения с ними. В прошлом году на новогодние праздники в Татарстане пострадали три человека, из них двое детей. Два человека получили ожоги, один – рваные раны и перелом.