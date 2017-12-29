Путин попал в сериал Netflix «Черное зеркало»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Российский Президент Владимир Путин стал одним героев трейлера сериала «Черное зеркало» производства компании Netflix. Производитель фильмов и сериалов опубликовал промо-видео шести новых серий популярного сериала на своем канале в Youtube.

В качестве одного из эпизодов создатели фильма использовали видео предновогоднее обращение российского Президента. Только говорит Владимир Путин не совсем привычные для жителей России слова. Глава государства в озвучке обращается к американцам.

«Уважаемые граждане Америки, дорогие друзья! – говорит в ролике Путин. ­– Будущее ярче, чем когда-либо».

Предположительно, Путин появится в одной из новых серий «Черного зеркала».