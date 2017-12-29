Фото: В Мензелинске упавший с крыши снег повредил несколько автомобилей

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В социальных сетях появились фотографии, на которых зафиксировано, что в Мензелинске упавший с крыши снег повредил несколько автомобилей.

Автомобили, на которые упал снег, были припаркованы у жилого дома.