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Происшествия

Под Оренбургом водитель «ВАЗа» остался жив после столкновения с «МАЗом» из Альметьевска

29 декабря 2017, 18:17

Дорожное происшествие случилось на 220-м километре автодороги Оренбург – Казань.

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Водитель «ВАЗа» из Альметьевска остался жив после столкновения с «МАЗом» на 220-м километре автодороги Оренбург – Казань. Об этом сообщает пресс-служба полиции Оренбурга.

Около села Пономаревка 31-летний водитель «ВАЗа» при выезде с территории АЗС на автомобильную дорогу не уступил дорогу столкнулся с автофургоном «МАЗ» под управлением 39-летнего жителя Альметьевска. Водитель «ВАЗа» с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом внутренних органов госпитализирован.


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