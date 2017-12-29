Под Оренбургом водитель «ВАЗа» остался жив после столкновения с «МАЗом» из Альметьевска

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Водитель «ВАЗа» из Альметьевска остался жив после столкновения с «МАЗом» на 220-м километре автодороги Оренбург – Казань. Об этом сообщает пресс-служба полиции Оренбурга.

Около села Пономаревка 31-летний водитель «ВАЗа» при выезде с территории АЗС на автомобильную дорогу не уступил дорогу столкнулся с автофургоном «МАЗ» под управлением 39-летнего жителя Альметьевска. Водитель «ВАЗа» с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом внутренних органов госпитализирован.