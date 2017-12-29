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Айрат Сафин и Радик Яруллин награждены медалями за развитие татарской культуры

29 декабря 2017, 17:59

Медали изготовлены по заказу Полпредства Татарстана к 110-летию Мусы Джалиля.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Казани вице-премьер – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил представителям татарской эстрады Айрату Сафину и Радику Яруллину памятные медали. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Медали изготовлены по заказу Полпредства Татарстана к 110-летию Мусы Джалиля. Сафин и Яруллин получили их за большой вклад в развитие татарской национальной культуры и наследия поэта.

Татарстанцы приняли участие в концертной программе третьего московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Яруллин выступил режиссером и продюсером концерта, большую помощь оказал полпредству и при организации официальной части форума. 


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