Айрат Сафин и Радик Яруллин награждены медалями за развитие татарской культуры

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Казани вице-премьер – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил представителям татарской эстрады Айрату Сафину и Радику Яруллину памятные медали. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Медали изготовлены по заказу Полпредства Татарстана к 110-летию Мусы Джалиля. Сафин и Яруллин получили их за большой вклад в развитие татарской национальной культуры и наследия поэта.

Татарстанцы приняли участие в концертной программе третьего московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Яруллин выступил режиссером и продюсером концерта, большую помощь оказал полпредству и при организации официальной части форума.