Мать и четырехлетняя дочь пострадали при столкновении двух авто под Альметьевском

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Мать и четырехлетняя дочь пострадали в «Ладе» 15-й модели при столкновении с «Шевроле Авео» в Альметьевском районе, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Дорожное происшествие случилось на 15-м км Лениногорск – Альметьевск. Сообщение на единый номер вызова экстренных служб в Альметьевском районе пришло накануне в 13.38. Сотрудники пожарно-спасательной части № 15 были на месте через шесть минут. Они помогли матери и ее четырехлетней дочери выбраться из «Лады» и передали пострадавших медикам скорой помощи. Затем отключили аккумуляторы столкнувшихся автомобилей, чтобы исключить возгорание.