В Чистополе отметили 150 новоселий в один день

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Сразу 150 новоселий сегодня отметили в Чистополе. Ключи от новых квартир получили 148 семей, переселяющихся из аварийного жилого фонда. Еще два комплекта достались детям-сиротам, пишут «Чистопольские известия».

Счастливых новоселов поздравил руководитель исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. «Пусть в ваших новых квартирах всегда будет уютно и тепло. В наступающем году недалеко от ваших домов будет построена новая школа на 800 мест», — обратился Эдуард Хасанов к заселяющимся.

«Я безмерно рада, что теперь будут жить в комфорте и тепле. Заезжай да живи! Что еще для счастья надо?», — поделилась впечатлениями Наиля Лазарева – одна из счастливых обладателей новой квартиры.

Пару дней назад там же — в Чистополе состоялось переселение из аварийного фонда в новый дом 36 семей. Сегодня планируется еще одно заселение — на этот раз на ул. Энгельса.

Ранее о завершении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2012 года, заявил Президент РФ Владимир Путин. Всего по стране в завершающемся 2017 году новые квартиры должны получить 684 тыс. человек.

