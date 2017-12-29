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Здоровье и среда

В Мамадышском районе Татарстана открылся ФАП на три села

29 декабря 2017, 17:30

Последние 30 лет население медики обслуживали в старой школе, которую построили еще в 1945 году.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана в селе Нижняя Кузгунча открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать жителей трех населенных пунктов: Нижней Кузгунчи, Верхней Кузгунчи и Сарбаш Пустошь. Об этом сообщает издание «Нократ».

Заведующей медучреждением стала Зульфия Губайдуллина. По словам врача, последние 30 лет медики обслуживали население в старой школе, которую построили еще в 1945 году.

К слову, на территории Мамадышского района сегодня работают 18 ФАПов. Следующий пункт откроется в селе Большая Шия.


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