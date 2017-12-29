Требования кредиторов к «Спурт Банку» составили более 1,5 млрд рублей

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Требования кредиторов к «Спурт Банку» на конец ноября 2017 года составили сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Банк имеет задолженность перед кредиторами в количестве более 1,6 тыс. человек, говорится в сообщении. В настоящее время выплаты клиентам «Спурт Банка» не производились.

Активы банка к началу ноября составляли сумму 15,7 млрд рублей, а обязательства перед кредиторами к этому же периоду — 11,3 млрд рублей.