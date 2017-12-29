Роспротребнадзор назвал причину появления синего снега в Петербурге

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Причиной появления снега синего цвета в Санкт-Петербурге могли стать работы по демонтажу зданий, пишут «Известия».
Росприроднадзор провел экспертизу снега на Аптекарском проспекте. Оказалось, что токсинов в пробах нет, а вещество, окрасившее снег в синий цвет, близко к пигменту, который используют при изготовлении красок.
На демонтированных зданиях вблизи места обнаружения синего цвета, видны следы синей краски, проведенные работы и могли вызвать окрашивание снега.
Угрозы для окружающей среды синий снег не представляет.